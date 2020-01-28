شاهد: كريم عبدالعزيز يكشف للمرة الأولى تفاصيل من فيلم ”الفيل الأزرق 3“

أعلن الفنان المصري كريم عبدالعزيز للمرة الأولى تفاصيل فيلمه السينمائي المنتظر ”الفيل الأزرق“ الجزء الثالث، موضحا أن مجرى شخصيته سيتغير تماما وسيكون هو الشخص ”الملبوس“.

وقال الفنان المصري في تصريحات تلفزيونية: ”أنا بقى المرة دي هكون العفريت اللي لازم أسيب البيت“، لافتا إلى أنه سيبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه تناقش مع الكاتب أحمد مراد خلال تصويرهما للجزء الثاني من الفيلم حول كيفية وجود جزء ثالث وأن فريدة توفيت فأين يتجه خياله فرد: ”مش يمكن مكانش في فريدة أصلا!“.

وألمح كريم عبدالعزيز إلى أنه طلب من المخرج مروان حامد العمل معه لأنه يتميز بالإخلاص في العمل، موضحا أنه أرسل له رواية ”الفيل الأزرق“ قبل نشرها كرواية وقرأها في منزله.

Advertisements

وأضاف أن مروان حامد لديه خيال صورة وقال له: ”أنا شوفت رواية الفيل الأزرق مش قرأتها“، منوها إلى أنه بعد قراءته للرواية كان يتراجع عن المشاركة في العمل ثم قرر دخول التصوير.

وكانت قصة أحداث فيلم "الفيل الأزرق 2" بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

ويقرر يحيى العودة للعمل بجعبة جديدة والبدء من جديد، حين يُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، ينصدم عندما يعلم أن هذا المريض هو صديقه القديم الدكتور شريف ماهر الكردي (خالد الصاوي). تتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال العمل ولتُزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.

بعد عُزلته الاختيارية يستأنف د. يحيي راشد إبراهيم عمله في المستشفى حيث يجد في انتظاره مفاجأة، ففي "8 غرب"، القسم الذي يقرر مصير مُرتكبي الجرائم، يُقابل صديقاً قديماً هو الدكتور شريف الكردي (خالد الصاوي) الذي يحمل إلى يحيى ماضياً جاهد طويلاً لينساه لأنه شقيق حبيبته القديمة لبنى ماهر الكردي (نيللي كريم) التي تتزوج من رجل يكبرها سنا وتنجب منه.