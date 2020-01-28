تراند اليوم : نانسي عجرم فادي الهاشم هيفا وهبي نجوى كرم

ظهر الحق أخيرًا، الحق الذي عرفناه منذ اليوم الأول للجريمة التي حصلت في منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم في بداية العام 2020، حين قتل زوجها الدكتور فادي الهاشم اللص السوري الذي تسلل إلى المنزل.

سوري يعتدي على منزل نانسي عجرم وزوجها يقتله

أهل القتيل حاولوا توريط نانسي عجرم وزوجها، وفبركوا أخبارًا ليست صحيحة، ودعمهم البعض ضد عائلة الهاشم التي عانت كثيرًا.

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معلومات حصلت عليها الـ LBCI أكدت أن القتيل وبحسب داتا الإتصالات، كان يتعقب منزل كل من هيفا وهبي ونجوى كرم وبحث عن منزل إقامتهما، واختار بداية منزل نانسي.

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فادي الهاشم أنقذ هيفا ونجوى، دون أن يدرك، من جريمة ممثالة، ولو تمكن اللص من سرقة منزل نانسي لكان انتقل إلى منازل النجمات.