لهذا السبب تم تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم إلى شهر مارس

كشفت وسائل إعلام لبنانية اليوم الاثنين، عن موعد استكمال قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى على يد زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم .

وقالت المحكمة:" إن الجلسة القادمة ستكون في شهر مارس المقبل".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، تقريرا تلفزيونيا، يكشف عن مفاجآت مزعومة توصلت إليها التحقيقات بقضية مقتل السوري محمد الموسى برصاص زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم.

وكشف تقرير بثته قناة ”أم تي في” اللبنانية، أن قاضي التحقيق الأول، نقولا منصور، انتهى من استجواب فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، في جلسة استمرت لساعتين.

وأظهرت التحقيقات أن اتصالات عدة جرت بين القتيل وعيادة الدكتور فادي الهاشم وصلت إلى 4 مرات، حيث استمرت إحدى المكالمات لنحو دقيقتين و32 ثانية، لكن مضمون المكالمة لا يزال مجهولا، وسيتم تفريغ داتا الاتصالات لمعرفة فحواها، بحسب تقرير القناة اللبنانية.

وبحسب التحقيقات التي أجراها القاضي الأول، فقد كانت تلك المكالمات الهاتفية للعيادة بهدف الاستعلام وطلب موعد للمعاينة من قبل القتيل ولم يحضر.

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وقال تقرير القناة اللبنانية، إن الهاشم تفاجأ من وجود ملف خاص بالقتيل في عيادته.

وبحسب التحقيقات، أظهر تتبع هاتف القتيل تواجده بمحيط العيادة بينما أظهر تواجده بمحيط منزل نانسي عجرم لمرة واحدة، يوم 12 ديسمبر 2019، وهو ما يثبت أنه لم يكن يعمل لديهم على حد زعم التقرير.

وطلب قاضي المحكمة الحصول على "داتا" الخاصة بهاتف القتيل السوري محمد الموسى للاطلاع على المكالمات التي أجراها مع عيادة فادي الهاشم قبل أشهر من مقتله، بهدف جمع معلومات عن زوج الفنانة اللبنانية.

تجدر الاشارة الى أن محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى تستعد للسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في تحرك جديد منها لاستكمال الأوراق في ملف التحقيق بقضية مقتل «الموسى»، على أن تبقى هناك لعدة أيام لمتابعة خط سير القضية.

يذكر أن قضية قتل زوج نانسي عجرم، محمد الموسى، أثارت جدلا واسعا، إذ يقول محامو الدكتور الهاشم إن الشاب السوري حاول سرقة الفيلا الخاصة به في جبل لبنان وقتله دفاعا عن النفس بالرصاص الحي، فيما تنفي عائلة القتيل هذه الرواية.