تراند اليوم : اللص السوري تتبع منزل هيفا ونجوى قبل اقتحام منزل نانسي!

أعلنت الجهات المعنية بالإطلاع على (داتا الإتصالات) الخاصة بالقتيل السوري محمد حسن الموسى، الذي اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بداية يناير الجاري وقتله زوجها د. فادي الهاشم، أن القتيل كان يبحث في محرك جوجل عن معلومات حول نانسي وزوجها ومقر سكنها قبل ليلة اقتحامه للمنزل.

تبين وجود عدد من المواضيع بحث عنها الموسى في محرك البحث غوغل، بعد دراسة المضبوطات من قبل قسم المباحث الجنائية، من بينها مكان سكن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

وعلى ما يبدو أن القتيل السوري كان يخطط لاقتحام منزل فنانة لبنانية منذ فترة، حتى استقر على منزل نانسي.

كانت الجريمة وقعت فجر الأحد ٥ يناير، بعدما دخل لص سوري إلى المنزل محاولًا السرقة والقتل بعدما سحب مسدسه على الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي، وأطلق النار عليه قبل أن يطلق فادي طلقات اصابت المجرم ومات.

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