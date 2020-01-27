تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 8 مترجمه

صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8، بعد اذاعة الحلقة السابعة من المسلسل أصبح الالاف يبحثون عن موعد مسلسل قيامة عثمان 8 التي من المتوقع أن تشهد أحداث غير متوقعة، ومنذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان أو المؤسس عثمان وهو يحقق نسبة مشاهدة قياسية وغير مسبوقة على غرار مسلسل قيامة ارطغرل الذي استمر عرضه لمدة 5 مواسم على التوالي، وخلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات الناقلة لمسلسل على كافة الأقمار من أجل ضبط ترددها على جهاز الريسيفر.

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8

شهدت محركات بحث جوجل بالساعات الاخيرة بحث المكثف للتعرف على أحداث الحلقة القادمة من مسلسل المؤسس عثمان وذلك عقب الأحداث الشيقة التى شهدتها الحلقة السابعة والتى انتهت على مشهد رفض الشيخ أديب على زواج السيدة بالا من عثمان، لتشهد الإعلان الترويجي الخاص بالحلقة القادمة مشهد شخص مقتول مجهول يحملة العديد من الجنود الى الاميرة صوفيا، ومشهد اندلاع حرب مابين القبائل التركية والقائل الصليبية وذلك عقب اكتشاف أن والد الاميرة صوفيا لم يعدم، ومحاولات كالانوز بالإقبال على قتل الشيخ اديب علي، والعديد من الاحداث الشيقة التى من المتوقع ان تشهدها الحلقة الثامنة من مسلسل المؤسس عثمان، ولذلك سنتابع معكم الان من خلال الفقرة التالية اجدد ترددات القناة العارضة لمسلسل ومواعيد عرضها.

ضبط تردد قناة atv التركية

وعن تردد القنوات العارضة لمسلسل فبامكانك الان استقبال اشارة قناة اى تى فى التركية الناقلة للاحداث مسلسل المؤسس عثمان عبر الترددات التالية:-

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أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 8

ومن البرومو الدعائي يمكننا أن نتوقع أحداث الحلقة 8 من مسلسل قيامة عثمان، حيث ظهر في البرومو الدعائي شخص مقتول مغطى يحمله مجموعة من الجنود ويدخلون به إلى صوفيا، الأمر الذي أدى لتسائل الكثير عبر مواقع السوشيال ميديا عن من يكون هذا القتيل وماذا حدث له، ومن المتوقع أن يكون هذا الشخص هو كالانوز الذي سيتعرض للقتل أثناء هجومه على المكان الذي كان ينام به الشيخ أديبالي لقتله، ولكن سيفشل في ذلك الأمر، وسيقتل على يد الشيخ نفسه أو على يد ابنته بالا أو على يد عثمان.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 8

وهناك الكثير من القنوات الفضائية التي تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان 8، وهي: