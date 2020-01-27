تقدم لكم وكالة سوا الإخبارية موعد الاصدار القادم لليانصيب 2020، حيث من المقرر ان بدءا من الاسبوع الجاري سيصبح السحب كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، ويفصلنا يوم واحد عن الاصدار القادم لليانصيب 2020 ومعرفة من هو الفائز المحظوظ في يانصيب معرض دمشق الدولي 2020 28 يناير 2020 لهذا الأسبوع.

وتقوم إدارة معرض دمشق الدولي 2020 بسحب اليانصيب السوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع، حيث أن الكثير من السوريين، وخاصة المشاركين في لعبة اليانصيب ينتظرون معرفة من سيفوز في اليانصيب في معرض دمشق الدولي هذا الأسبوع، حيث يحصل الفائز ملايين الليرات السورية التي تحقق الكثير من أحلامه.

ونظرًا لأن عددًا كبيرًا من المواطنين في سوريا الذين يشاركون في سحب اليانصيب والمهتمين بمعرفة النتائج، ابحث عن رابط للاستعلام عن نتائج سحب اليانصيب لمعرض دمشق الدولي 2020 خلال الوقت الحالي، كما هو مقرر سيعلن الاصدار القادم لليانصيب 2020 في تمام الساعة السادسة والنصف.

تعتبر لعبة اليانصيب السورية إحدى الألعاب المهمة في سوريا، حيث يشارك فيها آلاف السوريين منذ الخمسينيات حتى الآن من أجل تحقيق الكثير من أحلامهم، خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من السوريين في الوقت الحالي بسبب الحروب والأزمات السياسية.

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ويتم تنظيم حفلة ضخمة في معرض دمشق الدولي 2020 يوم الثلاثاء كل أسبوع للإعلان عن الفائز المحظوظ في البطاقة الفائزة في سحب اليانصيب السوري، وكذلك عدد كبير من السوريين المهتمين بنتائج سحب اليانصيب، في بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة السورية، والمسؤولين عن السحب.

وبدأت لعبة اليانصيب السورية في عام 1954 حيث يتم سحب اليانصيب كل يوم ثلاثاء على الهواء مباشرة ويتم بثه على العديد من القنوات الفضائية السورية من أجل ضمان الشفافية والمصداقية وعدم العبث بنتائج انسحاب اليانصيب السوري.

ويمكن لأي شخص المشاركة في سحب اليانصيب السوري لمعرض دمشق الدولي، عن طريق شراء التذاكر المتاحة في منافذ المعارض على مستوى العاصمة السورية دمشق و ادخال رقم البطاقة لفحص النتيجة.

وفرت إدارة معرض اليانصيب الدولي في دمشق رابطًا مخصصًا للإعلان عن نتائج السحب من خلال ادخال رقم البطاقة والذي يقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع على الهواء في التلفزيون السوري.