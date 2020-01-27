علماء يجيبون عن حقيقة وجود الأشباح

قال علماء إن لديهم تفسيرا لادعاء الكثيرين رصد أشباح وأرواح شريرة، تتعلق بمزاعم التجارب الخارقة وأنماط النوم، حيث يعتقد أستاذة علم النفس في جامعة "جولدسميث" البريطانية، أليس غريغوري، أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها الخلط بين اضطراب النوم ورؤية الأشباح.

إحدى هذه الطرق تتمثل في الوصول إلى حالة النوم العميق، حيث يصاب الفرد بالشلل ولا يمكنه الخروج من أحلامه، فوفقا لما نشره موقع "ذا كونفرزيشن".

وأوضحت غريغوري أن العديد من الأشخاص يحتفظون بشيء من الوعي، عندما يكونوا في حالة النوم العميق، ولهذا يبدو أن أحلامهم قد تحولت إلى واقع، لهذا يظن الكثيرون رصدهم الأشباح.

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ويوجد تفسير آخر لهذه الحالة، يسمى متلازمة "الرأس المتفجر"، حيث يسمع الشخص صوتا مدويا أثناء الانجراف في الظاهرة، لكن لا يوجد تفسير لذلك.

وتقول البروفيسورة غريغوري: "عندما نغفو، فإن التكوين الشبكي لجذع الدماغ وجزء من عقولنا يشارك في الوعي، يبدأ عادة في تثبيط قدرتنا على الحركة ورؤية وسماع الأشياء".

وأتمت غريغوري "أملنا هو أن تساعد التفسيرات العلمية للتجارب الخارقة الآخرين، بأن تحد من القلق".