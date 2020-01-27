شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. سامسونغ تكشف عن "إنسان اصطناعي" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت شركة سامسونغ مجموعة من الصور "التشويقية" لما سمته "الإنسان الاصطناعي" أو "Artificial Human".
ومن المزمع أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية العملاقة النقاب عن هذا "الإنسان الاصطناعي" خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES في يناير المقبل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية، الاثنين.
ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية بعد عن أي معلومات تتعلق بالإنسان الاصطناعي، الذي أطلقت عليه اسم "Neon".
لكن الوكالة الألمانية تؤكد أن هذا "المنتج" سيكون بمثابة تجسيد بشري للذكاء الاصطناعي.
ويظهر الملصق المنسوب لشركة سامسونغ رأسي شاب وفتاة مع سؤال مثير هو: "هل سبق أن قابلت (مخلوقا) اصطناعيا"؟
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