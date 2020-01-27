سعوديون يهاجمون علا الفارس بسبب تغريده لها _شاهد

تعرضت الإعلامية الأردنية علا الفارس لهجوم لاذع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل سعوديين، بسبب تمجيدها أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

ونشرت أخيراً الفارس في حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لها، وهي على ظهر الخيل، وتضع الشماغ حول عنقها، فكتب لها أحد المعلّقين: "شماغ تميم" ليأتي الرد سريعاً من الفارس قائلة: "حيّا الله تميم اللي مسويلكم قلق"، مضيفة: "هذا شماغ النشامي أي الشماغ الأردني الأصيل".

وبعد انتشار ردّها على المعلّق وتحيّتها لتميم، أثارت الفارس مجدداً استياء شريحة كبيرة من الجمهور السعوديّ الذي وصفها بـ"ناكرة الجميل"، كونها عملت في قناة "أم بي سي" السعودية سنوات طويلة، وأنّ السعودية سبب شهرتها.

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وفي وقت سابق، غردت الإعلامية الأردنية في قناة الجزيرة القطرية علا الفارس اليوم الأربعاء حول اليوم الوطني القطري، قائلة ان دولة قطر استقبلتها على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير.

وقالت علا الفارس في تغريدتها :" في هذا اليوم المميز لدولة #قطر اتقدم بأصدق التبريكات سائلة المولى ان يحفظ هذه الأرض ومن عليها ويبارك في قيادتها و مواطنيها ومقيميها ..دولة قطر استقبلتني على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير،لكن عندما أتيتها منهكة أعاني وجعا كانت بلسم الجراح ومثالًا للصمود والرُقي..شكرا قطر".