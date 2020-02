تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو مثير جدا وتعلق : “مين هيركب؟؟”

View this post on Instagram

مين هيركب؟؟ العبايه اللي بتحرض علي الفسق اهي..هههه.. خلاص سيبنا الفن لاهل الفن وقررت اسوق توكتوك...سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح.. الفيديو كامل لسواقتي التوكتوك ومواقف مسخره من الناس في الشارع معايا هتلاقوها في فيديو جديد علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها: Sama ELMasrii اشتركوا الان واعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس بصراحه بالعبايه دي تشجع علي التحرش 😂😂