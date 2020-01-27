تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو مثير جدا وتعلق : “مين هيركب؟؟”

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو جديد لها خلال قيادتها “توك توك”.
وظهرت سما المصري وهي تقود “توك توك”، وعلقت على الفيديو قائلة: “مين هيركب؟؟شفتوا المزه لما بتسوق توكتوك؟؟ خلاص سيبنا الفن لاهل الفن وقررت اسوق توكتوك…سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح”.
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مين هيركب؟؟ العبايه اللي بتحرض علي الفسق اهي..هههه.. خلاص سيبنا الفن لاهل الفن وقررت اسوق توكتوك...سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح.. الفيديو كامل لسواقتي التوكتوك ومواقف مسخره من الناس في الشارع معايا هتلاقوها في فيديو جديد علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها: Sama ELMasrii اشتركوا الان واعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس بصراحه بالعبايه دي تشجع علي التحرش 😂😂