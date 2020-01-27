تراند اليوم : سما المصري تنشر فيديو مثير جدا وتعلق : “مين هيركب؟؟”

نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” مقطع فيديو جديد لها خلال قيادتها “توك توك”.

وظهرت سما المصري وهي تقود “توك توك”، وعلقت على الفيديو قائلة: “مين هيركب؟؟شفتوا المزه لما بتسوق توكتوك؟؟ خلاص سيبنا الفن لاهل الفن وقررت اسوق توكتوك…سواقه توكتوك مزه مزه..شبحححح”.