تراند اليوم : سما المصري بالبيجاما في الشارع “المهم تتفرجوا” – فيديو صورة

توجهت الراقصة المصرية سما المصري، إلى مقر معرض الكتاب في القاهرة، اليوم، وفاجأت الجميع بحضورها بالبيجاما و(شبشب) المنزل.

وقالت لمياء السعيد، مدير دار السعيد للنشر والتوزيع، إن سما المصري زارت جناح الدار، وحرصت على أن تلتقط صوراً تذكارية فقط مع الكتب، مشيرة إلى بعض الأشخاص التفوا حولها.

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سما نفت أن تكون قد طردت من المعرض، ونشرت صورتها بالبيجاما في الشارع، وقالت: “هي دي البجامه اللي جننت الناس والله النهارده في معرض الكتاب…وموضوع طردي دا ياجماعه ماتركزوش مع الأخبار الهبله دي والنبي انا خلاص اتعودت خبر طردي من اي مكان بيبقي جاهز للنشر اول ما ادخل المكان”

وتابعت: “لكن حد مسئول يطلع يقول اني اتطردت؟؟ابدا…قرار أو بيان يطلع اني اتطردت؟؟ ابدا…طيب اقول ايه طيب؟؟يلا اهو كله مصلحه وبروباجاندا….المهم تتفرجوا”