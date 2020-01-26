تراند اليوم : طرد سما المصري من معرض الكتاب – صورة

توجهت الراقصة المصرية سما المصري، إلى مقر معرض الكتاب في القاهرة، اليوم، وفاجأت الجميع بحضورها بالبيجاما و(شبشب) المنزل.

وقالت لمياء السعيد، مدير دار السعيد للنشر والتوزيع، إن سما المصري زارت جناح الدار، وقامت بالتصوير إلى جانب الكتب ذات العناوين الجذابة مثل (طلق مراتك)، (زوجتي العذراء)، (حامل)، مضيفة أنها لم تحصل على أي كتب من المعرض، وإنما حرصت على أن تلتقط صوراً تذكارية فقط مع الكتب، مشيرة إلى بعض الأشخاص التفوا حولها.

فور علم إدارة معرض الكتاب بتواجد سما، تم طردها خارج جميع ساحات المعرض.