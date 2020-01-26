شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام جدا : عسل النحل يتحول إلي سم إذا تناولته بالملعقة ( التفاصيل ) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذر أطباء وخبراء التغذية من تناول عسل النحل بالملعقة المعدنية لأنه قد يتحول إلي مادة سامة شديدة الخطورة.
وأشار الخبراء في تقرير نشرته صحيفة “صدي” السعودية إلي أنه من الممكن أن يتحول إلي مادة سامة بسبب تفاعل المادة المعدنية مع العسل وترسب المعادن الثقيلة ومن ثم دخولها إلي الجسم وترسبها بأعضاء الجسم مما يصيبه بالتسمم.
ووجه الأطباء نصيحة لتناول العسل بالملاعق الخشب أو البلاستيك أو السيراميك أو الستانلس بشرط عدم تركها في برطمان العسل حتي لا تتفاعل معه ويجب أن تكون عبوة العسل في الثلاجة محكمة الغلق وبعيدة عن آشعة الشمس المباشرة.
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