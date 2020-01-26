شكرا لبحثكم عن خبر يمكن لأصابعك أن تعكس الكثير عن شخصيتك. أي نوع من الأصابع لديك؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتم إجراء البحوث طوال الوقت ومعظمها يمر دون ان نلاحظه، ولكن في بعض الأحيان نتوصل إلى بعض النتائج المثيرة للغاية. قد يكون من الممتع معرفة حقائق جديدة ، لكن في بعض الأحيان تصادف أشياء تتمنى انك لم تعرفها.

ثم يوجد اشكال الدقة في بعض الأحيان، اذ ان النتائج لا تعكس الحقيقة تماما، مما يوحي للحاجة لمزيد من البحث أولاً.

لحسن الحظ ، لدينا بعض الحقائق الممتعة لك اليوم! اتضح أن يدك يمكن أن تخبرك بالكثير عن شخصيتك. إنه أمر غريب حقًا. يركز هذا البحث في الغالب على أصابعك.

السر يكمن في البنصر والسبابة. يمكن أن يخبر هذا الكثير عن أي نوع من رجل أنت. نعم ، ينطبق هذا الاختبار فقط على الرجال لأن طول هذه الأصابع يشير إلى مستوى هرمون تستوستيرون لدى الرجال. هناك ثلاثة أنواع: أ و ب و ج. أ. البنصر أطول من السبابة Advertisements نحن نتحدث عن الرجال الوسام هنا. إنهم ساحرون ويمكن أن يتوافقوا مع الجميع. ومع ذلك فهم أكثر عدوانية وسريعون لتحمل المخاطر. هذا يعني أيضًا أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكسبون أموالًا أكثر من زملائهم ذوي البنصر الأقصر. ب. البنصر أقصر من السبابة أصحاب هذه الأيدي واثقون جداً ويمكن أن يكونوا نرجسيين قليلاً. هؤلاء الأشخاص ليس لديهم مشكلة في أن يكونوا منعزلين في كثير من الأحيان ولا يحبون الازعاج. عندما يتعلق الأمر بالحب ، فإنهم لا يخاطرون كثيرًا. ليسوا من أولئك الذين يقومون بالخطوة الأولى. ج. البنصر والإصبع السبابة بنفس الطول ربما هذا يقول ما يكفي بالفعل. أصحاب هذه الأيدي يميلون الة الوسط ، مخلصون جدا وطيبون. كل شيء متوازن مع هؤلاء الناس. إنهم هادئون ويبدو أن كل شيء يسير بسلاسة ، كما لو كان كل شيء منظمًا.

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