مشاهدة الحلقة 4 الرابعة من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020_ شاهد نت

يتساءل الملايين من متابعي ومحبي برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020، حيث تسيطر حالة من ال حماس والإثارة على ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي، في انتظار عرض الحلقة الرابعة من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020،لمشاهدة الحلقة اضغط هنـــا

وزادت المواجهة بعد حصول المدربين الثلاثة على أفضل الأصوات المشتركة في اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي يبث عبر قنوات الـ MBC مساء السبت من كل أسبوع.

أثارت الحلقة الثالثة من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020 حالة من الجدل واسع النطاق بسبب عدم اختيار مدربي الطفل المصري هايدي محمد، التي قدمت أداءً رائعًا ومميزًا، لكن استكمال المدربين لفرقهم أدى إلى عدم اختيارهم، مما أشعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الذين أشادوا بأداء الفتاة.

ويعرض برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020 يوم السبت من كل أسبوع، حيث يبث البرنامج لاكتشاف أقوى المواهب على قنوات MBC، الساعة الثامنة والنصف في المساء وفقًا لتوقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين والسودان، الساعة التاسعة والنصف مساءً وفقًا لتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والأردن، وفي العاشرة مساءً وفقًا لأوقات دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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وتتكون أعضاء اللجنة التحكيمية ” الفنان تامر حسني ” الفنانة نانسي عجرم ” كاظم الساهر ” هم لجنة حكم البرنامج، حيث يتم إختيار الموهبة المفضلة من جانب أعضاء لجنة التحكيم والذين يقفون علي خشبة المسرح ،وذلك لبدء الغناء وعرض المواهب أمام جميع المدربين.

وتبدأ المرحلة الأولى من ذا فويس كيدز الموسم الثالث التي تستمر لمدة 4 أسابيع، في اختيار الأصوات المفضلة في كل فريق، ثم تبدأ المواجهات لجميع الفرق.

وتنطلق برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids في تمام الساعة8:30بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة و الساعة 9:30بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، حيث تبث البرنامج قناة إم بي سي مصر.

ويبدأ عرض برنامج ذا فويس كيدز The Voice Kids علي قناة إم بي سي MBC وذلك منذ بداية العرض تَمر المواهب بأكثر من مرحلة منها الصوت وبس.