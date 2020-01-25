تعرف على الفواكه والخضار الأكثر شيوعا لدى الروس

كشف الخبراء عن الفواكه والخضار التي تحظى بشعبية كبيرة بين الروس، حيث يأتي الموز والبطاطا في مقدمة القائمة.

وجاء أيضا ضمن قائمة الفواكه التفاح والبرتقال واليوسفي والليمون، بالإضافة إلى الكمثرى والعنب والخوخ والكيوي والرمان.

بينما في قائمة الخضروات، جاءت البطاطا والملفوف والجزر والخيار في أول القائمة، بينما الباذنجان والفليفلة والطماطم كانت من بين الخضار الأقل تناولا لدى الروس، وفق موقع "وان".

وفي وقت سابق، تحدثت طبيبة التغذية، الأستاذ المساعد في قسم علم التغذية في أكاديمية الطب الروسية للتعليم العالي، الدكتورة إيلينا تشيديا لوكالة "سبوتنيك"، أنه من الأفضل تناول الفاكهة في الصباح.