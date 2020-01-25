تراند اليوم : شاهد: فضيحة بيزوس تشعل مواقع التواصل

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم السبت، أن السلطات المعنية، بما في ذلك المدعون العامون الفيدراليون في مدينة نيويورك، بأن لديها أدلة تشير إلى تورط شقيق صديق ومؤسس الملياردير الأمريكي “أمازون” جيف بيزوس في فضيحة بيزوس الشهيرة.

وأشار التقرير إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن صديق بيزوس نفسها قد يكون متورطًا في هذه القضية، حيث توجد شكوك وتحقيقات تتعاون معها مع أخت مايكل سانشيز لابتزاز الملياردير الأمريكي.

وكشف الأشخاص المطلعون على التحقيقات أن المدعين الاتحاديين لديهم العديد من الأدلة، بما في ذلك الرسائل النصية في 10 مايو 2018 المرسلة من جهاز لورين – صديقة بيزوس – إلى شقيقها مايكل، الذي يحتوي على رسائل فليرتي وصور بيزوس.

اعترض المحققون أيضًا على رسالة نصية وصورة مرسلة من جهاز لورين إلى مايكل في 3 يوليو 2018 عن بيزوس بدون قميص.

في 20 مارس، كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن مايكل سانشيز – شقيق صديقه جيف بيزوس – حصل على مبلغ 200000 دولار من ناشر مجلة National National Inquirer، في مقابل الحصول على صور ورسائل حساسة بين بيزوس ولورين.

Advertisements

في أكتوبر 2019، برأ المدعي العام الأمريكي في نيويورك المملكة العربية السعودية من فضيحة بيزوس مالك “أمازون” و”واشنطن بوست”.

ذكرت تقارير أمريكية أن التحقيقات أشارت إلى أن النتائج لم يتم الإعلان عنها رسميًا؛ لكن المصادر أكدت أن المحققين لم يعثروا على أي دليل على علاقة السعوديين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتسريب صور ومحادثات بيزوس مع صديقته، مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين سانشيز.

ثم أشار الإعلام الأمريكي إلى أن أغنى رجل في العالم جيف بيزوس سقط بطريقة مدوية وكشف عن أكاذيبه واتهاماته التي روجها ضد المملكة العربية السعودية والرئيس الأمريكي ترامب.

و نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مسؤولين سابقين في الحكومة البريطانية قولهم إن رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبادلا على الأرجح رسائل عبر تطبيق واتساب.

وأضافت الصحيفة أن رئاسة الوزراء البريطانية رفضت التعليق على هذه المسألة، في حين قال متحدث باسم جونسون إنه ليس من الوارد التعليق على الترتيبات الأمنية للوزراء.

وكانت صحيفة التايمز البريطانية ذكرت أن الكشف عن هذه المعطيات تزامن مع اتهامات لولي العهد السعودي بتورطه في اختراق هاتف مالك شركة أمازون جيف بيزوس.