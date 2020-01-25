شاهد: رجل ينقذ 3 قطط صغيرة من الموت بكوب قهوة

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مقطع فيديو، لرجل ينقذ ثلاث قطط علقت من ذيولها بعد تجمدها بالجليد في مدينة ألبرتا في كندا، باستخدام قهوته الساخنة.

ويظهر في الفيديو كيف علقت القطط الثلاث بعد تجمد ذيولها في الصقيع والتصقت بالأرض، لتكون حبيسة مكانها لفترة طويلة.

وشاهد رجل يقود سيارته ويعمل في مجال النفط القطط وتوقف على الفور لمعاينة حالها، ليجدها معلقة من ذيولها بالجليد.

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وعلى الفور قام الرجل بالذهاب إلى سيارته، وتناول كوب القهوة الساخن، وسكبه على الجليد التجمد، بحسب "سي إن إن".

الطريف بالأمر أن الرجل أنقذ القطط الثلاث، وأطعمها من قهوته الساخنة بنفس الوقت، بعد أن قضت الليل جائعة حبيسة ذيولها المجمدة.

وقام الرجل بمشاركة المشاهد على "فيسبوك" ولاقى انتشارا واسعا واستحسانا من قبل المتابعين.