تايجر العقارية تبدأ تسليم وحدات مشروع برج الجوهرة في دبي

أعلنت شركة تايجر العقارية – شركة التطوير العقاري الرائدة في دولة الامارات العربية المتحدة ومقرها دبي- عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروع برج الجوهرة الواقع في منطقة مثلث جميرا فيلج في مدينة دبي.

وذكرت الشركة بهذه المناسبة أن أعمال تنفيذ المشروع قد سارت على قدم وساق وجرى الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، حيث يتكون المشروع من برج يضم 29 طابقاً و يحتوي على 532 وحدة سكنية ، الى جانب طوابق للمواقف والخدمات.

ويضم المشروع مركزاً رياضياً ومسبحاً و غرفة لألعاب الأطفال، كما يقع برج الجوهرة بالقرب من العديد من المرافق الحيوية من مدارس ومراكز للتسوق وفنادق.

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وقال المهندس عامر الزعبي في تصريح صحفي بهذا الخصوص:" لقد حرصت شركة تايجر العقارية على الالتزام بتطوير وتنفيذ وتسليم مشروع برج الجوهرة بالوقت المحدد، حيث نعتز بالثقة الكبيرة التي أولاها لنا المستثمرون و الراغبون بتملك وحدات سكنية في المشروع الذي يضم عدد 532 وحدة ضمن 8 نماذج متنوعة تناسب متطلبات الراغبين بالاقامة في المشروع".

وتابع بالقول:" إن مشروع الجوهرة من المشاريع الحديثة والجديدة، وقد تمكننا من بيع جميع الوحدات السكنية بالمشروع، و بامكان ملاك الوحدات السكنية الانتقال للاقامة في برج الجوهرة الذي يعتبر من أحدث المشاريع التي قمنا بتسليمها، وقد جرى تنفيذ البرج بأعلى المعايير وأفضل التشطيبات والجودة العالية من أجل تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للقاطنين بالمشروع".

وأضاف الزعبي:" ان شركة تايجر العقارية تواصل مسيرتها في تطوير مزيد من المشاريع في ظل ثقتها العالية بالسوق العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة، والفرص المتنوعة التي يتيحها للمستثمرين ".