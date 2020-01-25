فجر السعيد تتحدث عن صحة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك

تحدثت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أمس الجمعة عن صحة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ، وذلك إجراء الأخير عملية جراحية لعلاج فتق جراحي في أحد المشافي العسكرية المصرية.

وقالت فجر السعيد في تغريده لها عبر تويتر" إنها علمت من أسرة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك أنه أجرى جراحة لعلاج فتق جراحي، وأنه يتعافى بشكل جيد بداخل أحد المستشفيات العسكرية، وأن زوجته، سوزان مبارك، وأبناءه علاء وجمال متواجدون معه.

وأضافت فجر السعيد أن كل ما يتداول من شائعات أخرى لا أساس لها من الصحة، وأن الرئيس المصري الأسبق، تلقى العديد من المكالمات الهاتفية للاطمئنان على صحته، سواء من مصر أو من خارجها.





واختتمت السعيد بيانها قائلة "باسمي وباسم كل الكويتيين، الذين لا ينسون فضل حسني مبارك في تحرير الكويت، نقول لك الحمد على السلامة يا ريس، وربنا يتمم عليك الصحة، المشوار لسه طويل ولسه القصة لم تنتهي، سترى العجب في حوبتك لكل من أساء لك بقصد أو بخضوع لتحريض من ناس كانوا يهجفون لتدمير مصر".

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يشار إلى أن علاقة طيبة تجمع فجر السعيد بأسرة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، وخصها بلقاء العام الماضي، نشر في صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحدث فيه عن العديد من القضايا، كما سبق للسعيد أن أجرت لقاء معه في عام 2015.

وأعلن نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني، اليوم الجمعة، أن والده أجرى عملية جراحية، مساء أمس الخميس.

وكتب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي "تويتر"، أن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وتابع نجل الرئيس المصري الأسبق: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وولد محمد حسني السيد مبارك في 4 أيار 1928, في كفر المصلحة محافظة المنوفية, و هو رابع رؤساء الجمهورية المصرية, إذ تولى منصب الرئاسة 14 تشرين الأول 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات في أحد الاستعراضات العسكرية في 6 تشرين الأول 1981, و استمر في منصبة كرئيس لمصر حتى 11 شباط 2011, بعد تنحيه على إثر مطالبات شعبية واسعة عرفت بثورة 25 يناير, ليكون بذلك صاحب رابع أطول فترة حكم في الوطن العربي.