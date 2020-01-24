الفنان محمد عدلي ضيف برنامج ساعة سعيدة على MBC5

استضافت حلقة هذا الأسبوع من برنامج ''ساعة سعيدة'' الذي يُقدمه الفنان عبد الفتاح الجريني على شاشة "MBC5"، نجم الراي المغربي محمد عدلي.

وقدم النجم المغربي مجموعة من الأغاني المتميزة كأغنية “نديكلاري نبغيك” و”قلبي متعلق بيك”، و” أي دمعة حزن”، و”هران وهران ”، و”الدنيا ليل” للفنان عبد الوهاب.

يُذكر أن المغنية المصرية الشابة ياسمين علي شاركت الفنان محمد عدلي حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، الذي يستقبل أسبوعياً عدد من نجوم الغناء، ويُقدمون مع الفنان عبد الفتاح الجريني عدد من الأغاني والاستعراضات المتنوعة.