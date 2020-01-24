تراند اليوم : رابط فحص المنحة القطرية 100دولار

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قطاع غزة- صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

وبينت التنمة أنه سيتم صرف المنحة القطرية يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

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وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

يشار إلى أن اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة ، تصرف شهرياً 100 دولار للأسر الفقيرة داخل القطاع ، كمساهمة لتخفيف الحصار عن القطاع ، وتحسين الأوضاع الاقتصادية .