شاهد: ترامب ينشر صورة غريبة لأوباما عبر انستغرام

أورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 24 يناير 2020، صورة وُصفت بالغريبة عبر حسابه في موقع الصور "انستغرام".

ويظهر الرئيس الأمريكي في الصورة، وهو في إحدى غرف برجه المشهور، بينما كان الرئيس السابق باراك أوباما معلقا على زجاج الغرفة مثل "الرجل العنكبوت" وفي يده منظار يشاهد به ترامب، الذي بدا غير مهتم به.

وبحسب روسيا اليوم، تأتي هذه الصورة وسط مزاعم من الرئيس الأمريكي وأنصاره بأن سلفه تجسس عليه بشكل غير قانوني.

وفي عام 2017 اتهم ترامب أوباما بالتنصت على مكالماته خلال المراحل الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية، لكنه لم يقدم أدلة تدعم اتهامه.

يذكر أن ترامب قد اعتاد على استخدام حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمة خصومه، وقاد حملة طويلة ضد أوباما زعم فيها أنه لم يولد في الولايات المتحدة، قبل أن يتراجع لاحقا.