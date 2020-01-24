شاهد: القبض على إبليس في السعودية

ألقت الشرطة السعودية، اليوم الجمعة 24 يناير 2020، القبض على شخص غريب الأطوار، يطلق على نفسه اسم "إبليس"؛ وذلك بعدما أثار جدلا واسعا عبر مقاطع الفيديو المسيئة التي نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجّت مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، بعدما نشر ذلك الشخص، مقاطع فيديو يسيء فيها للذات الإلهية، حيث يظهر الشاب الذي حول ملامحه بشكل غريب عن طريق استخدام مساحيق سوداء في منطقة العينين.

ويبدو الشخص غريب الأطوار، بالصورة النمطية التي نشاهدها في الدراما العربية والغربية عن الشيطان، وهو يستمع للأغاني. وفق ما نقله روسيا اليوم.

وقال حساب "موجز الأخبار" الموثق بالعلامة الزرقاء، والمعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في السعودية، إن قوات الشرطة ألقت القبض على "إبليس" دون ذكر تفاصيل إضافية.

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وتفاعل عدد كبير من الناشطين مع مقاطع فيديو "إبليس"، عبر وسم (أطلقوا سراح إبليس)، على موقع "تويتر"، فيما أكد عدد منهم أن السلطات الأمنية ألقت القبض عليه.

وهاجم العشرات من النشطاء في "تويتر" ذلك الشخص المتشبه بالشيطان، وكتب أحدهم : "شخص نكرة يستهزىء بالله و يسمي نفسه إبليس ، ثم نجد من يدعمه و يؤيده من شبابنا و بناتنا للأسف الشديد ، لن يتعب الدجال عند خروجه فغالبية أمة محمد ﷺ وعلى آله إلا من رحم الله منهم ، جاهزين تماماً للإيمان به وبدعمه أكثر من الصهاينة أنفسهم".