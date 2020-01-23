شاهد : ليلى اسكندر مواطنة سعودية بعد إعلان إسلامها وزواجها من فنان سعودي

حصلت ليلى اسكندر رسميا على الجنسية السعودية بعد إعلانها إسلامها وتزوجها من فنان سعودي باعتبارها زوجة مواطن مقيم في السعودية حيث وجهت الشكر لشخص يدعى أبو دعيج فيما بدا أنه كان وسيطاً لإنهاء الإجراءات الرسمية لدى الجهات المعنية في المملكة.

وفاجأ أبو دعيج الفنانة ليلى اسكندر بإبراز هويتها الوطنية خلال الفيديو قائلاً :" هذه هويتك هوية زوجة المواطن السعودي يعقوب أبو يوسف وهذه صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية وجميع الجهات التي كنا نراجعها والتي كانت متعاونة لأقصى درجة.

وكانت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، والتي شاركت في أول موسم من برنامج المسابقات الشهير ستار أكاديمي، أعلنت عن اعتناقها للديانة الإسلامية عام 2017، من خلال بث مباشر على تطبييق «سناب شات»، موضحة أنها لم تعلن ذلك من قبل.

وأضافت أن قرار إعلان زواجها من الممثل السعودي يعقوب فرحان للجماهير، جاء بناء على رغبته، قائلة: «إعلان الزواج السري كان قرار يعقوب، فنحن بمجتمع عربي، وفيه القرار للرجل».

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ولفتت إلى أنها تحترم العادات والتقاليد في السعودية، وأنها ارتدت عباءة عند دخول الرجال إلى صالة النساء في حفلات الزفاف ، واشتهرت ليلى اسكندر بأغانيها ذات المحتوى المثير لظهورها فيها بملابس فاضحة وقيامها بإيحاءات جنسية صريحة، كما سبق أن انتشرت له مقاطع تصرح فيها بألفاظ خادشة للحياء وقوبلت بهجوم عنيف.





وأعربت الفنانة عن فرحها الشديد بهذه المفاجأة وعن فخرها بالانتماء إلى المملكة. ولفت أبو دعيج إلى أن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

وتوجه بالشكر إلى كل من قدم المساعدة في هذا الإطار في الدوائر الحكومية. وأرفقت ليلى الفيديو بعدما نشرته على حسابها على “سناب شات” بالتعليق: “إذا في حدا فلدنيا يقولون عنه كفو فهو انت يا محمد شامان العنزي باختصار”.