شاهد: شوي تمساح في السعودية يثير جدلا واسعا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بمقطع فيديو،لشباب سعوديين قيل إنهم من ”القصيم“، وهم يطبخون تمساحا ثم يأكلونه في وليمة جمعتهم، مما اثار جدلا واسعا.

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الشباب في أحد الأماكن وقد اختاروا تمساحا صغيرا من بين عدة تماسيح، ثم قاموا بذبحه وتجهيزه للشيّ ثم تجهيزه ضمن وليمة جماعية وتناوله.

Advertisements

وسأل أحد الحاضرين شخصا آخر عن طعم لحم التمساح فأبدى الأخير إعجابه به مؤكدا أنه يشبه طعم السمك، على حد وصفه.

ورأى آخرون أن الموضوع لا يتعدى مجرد حب الظهور والشهرة من جانب الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل وصوروه خطوة بخطوة لاكتساب الشهرة عبر مواقع التواصل.

وذهب فريق آخر من المتفاعلين مع مقطع الفيديو إلى منحى مختلف، حيث اتسع النقاش حول حلّ وحرمة تناول لحم التمساح، حيث رأى البعض أنه من ”ذوات الأنياب“ ولا يجوز أكله، مقابل فريق استند إلى فتاوى لشيوخ بحلّه كونه مخلوقا بحريا كالأسماك.