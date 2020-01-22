الموت يفجع الفنانة جوليا بطرس

فُجعت جوليا بطرس الفنانة اللبنانية من أصول فلسطينية، اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون ثاني بعدما تلقت خبر وفاة والدها عن عمر يناهز 80 سنة.

وذكرت مصادر إعلامية عربية أن وفاة والد الفنانة جوليا بطرس اليوم جاءت بعد معاناته من مشاكل في القلب، فيما قدّم العشرات من الفنانين والمتابعين التعازي لها ولعائلتها.

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أنه من المرجح أن يتم دفن والد جوليا بطرس، وكذلك هو أب الملحن خليل بطرس والمخرجة صوفي بطرس، يوم الجمعة القادم.

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يذكر أن الفنانة جوليا بطرس ولدت يوم 1 أبريل 1968 وتبلغ من العمر 51 سنة، وهي مطربة لبنانية من أصول فلسطينية، وُلدت في بيروت، حيث والدها لبناني ووالدتها أصولها من فلسطين.

وجاءت معظم أغاني جوليا بطرس في ظل مرحلة كانت تتسم بطابع العنف في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك كان لها صدى واسع بين الثوار والمقاومين خاصة في فلسطين ولبنان، علما أنها حازت على تكريمات وجوائز تقديرية على مستويات رسمية.

وتمتلك الفنانة جوليا بطرس العديد من الأغاني التي ستظل خالدة في عقول محبيها، مثل (غابت شمس الحق، وين مسافر، يا قصص، القرار، بصراحة، يوما ما، حكاية وطن، ميلادك ديسمبر، أنا مين)، فيما حصدت جائزة وسام الأرز الوطني مع رتبة ضابط في لبنان عام 2007.