تراند اليوم : مباشر مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 7 مترجمه حصريا موقع النور

يعود مسلسل قيامة عثمان الحلقة السابعة في الموسم الأول من جديد، وذلك بعد أن توقف عرض أحداث الحلقات بعد السادسة منذ أسبوعين، والتي كانت نهاية الشهر الماضي 2019، ولم يتم الإعلان عن أسباب واضحة بخصوص التوقف، قد تعود الغازي عثمان حلقة 7 هذا الأسبوع في مواعيدها الرسمية، وذلك ليس مؤكداً، حيث أنه لم ينزل الإعلان بعد، وسيكون نزوله إما في الميعاد المحدد للحلقة، أو نزول الحلقة علي الفور.

سنسرد إليكم في عجالة سريعة، بعض التفاصيل بخصوص كل هذا التأجيل، كما سنتعرف علي بعض الأحداث التي تدور حولها الحلقة قبل توفير إعلان الحلقة 7 عثمان بن أرطغرل بالإضافة إلي العديد من القنوات الناقلة لها.

قيامة عثمان الحلقة 7

يأتي هذا العمل الكبير بعد نهاية ارطغرل الموسم الخامس، والذي استمر علي مدار خمس سنوات ليمتعنا، ويعتبر الغازي عثمان أقل من أرطغرل حيث أن الجمهور حتي الآن لم يري فيه ما يجذبهم مثل أبيه، وهذا لأن الأحداث ما زالت تدور داخل الخيام والقبيلة، والتاريخ قد ذكر أن الغازي قام بالعديد من الفتوحات والتجهيزات، وذلك ما نأمله في المراحل القادمة.

تأجلت الحلقة السابعة من مسلسل عثمان الجزء الأول لأسبوعين، وكان هذا بسبب رأس السنة الميلادية، والتي تقل بها الإعلانات، وهذا ما كان سيجعل الإيرادات تتراجع كثيرا، لهذا دفع الكاتب والمسؤولين عن الحلقات أن يقوموا بذلك التأجيل، ويمكن أن يتم تأجيلها أسبوعاً أخر حيث لم تعرض قناة atv التركية أية أخبار بخصوص ذلك.

موعد عثمان 7 وأحداث جديدة

يكون الموعد الرسمي لكل حلقة من قيامة عثمان الموسم الأول مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومقرر أن يكون الخامس عشر من يناير هو الموعد الجديد لتلك الحلقة، لكن لعدم توافر أية إعلانات فهذا سيجعل نسبة عدم العرض للحلقة كبيرة، ولكن قد تحدث أية مفاجئات لهذا سنتابع معكم أخر التفاصيل عبر موقعنا اليوم الإخباري باستمرار، وسننقل لكم القنوات الناقلة لعثمان الآن.

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القنوات الناقلة قيامة عثمان

تقوم قناة atv التركية بنقل مسلسل عثمان في تمام الساعة 8 مساءً، وذلك رسمياً وقبل أية قنوات أخري، ولكن هناك عدد من القنوات تنقل المسلسل والتي نرفقها إليكم بالجدول التالي:

القناة التردد القمر معدل التصحيح معدل الترميز الاستقطاب اليرموك 11678 nile sate 4/3 27500 أفقي فور شباب 11316 nile sate 5/6 27500 أفقي دعوة 10727 nile sate 5/6 27500 رأسي الفجر الجزائرية 10922 nile sate 4/3 27500 أفقي

بهذا تعرفنا علي أخر التطورات بخصوص الحلقة 7 قيامة عثمان التركي، وسنتابع أخر الأخبار مساء الموعد لعرض الحلقات.