تراند اليوم : اللجنة القطرية تبدأ صرف مساعدات نقدية لـ 70 ألف أسرة متعففة بغزة الأحد

قطاع غزة – صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأحد الموافق 26/01/2020م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ (70 ألف) أسرة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة.

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وبيّن سعادته أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار دفعة شهر 1 يناير 2020 عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اضغط هنا أو اضغط هنا