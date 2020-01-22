رويدا عطيّة ترفض كشف إسم والد جنينها !

أطلت النجمة رويدا عطية عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي لتشكر كل شخص عايدها في يوم ميلادها الذي صودف مع بداية شهر تموز متمنية ان تكون كل ايامه فرحاً واعياداً. وجاءت إطلالتها هذه لتكشف عن حملها حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تصور نفسها مرتدية فستاناً أظهر بطنها المنتفخ.

وكانت قبل ايام قد نشرت "بوست" عبر الحساب نفسه كتبت فيه:"مساء الخير حبايبي وشكراً للمباركات بزواجي وإن شاء الله بيقومني بالسلامة. واعذروني عن عدم التصريح عن إسم زوجي وكرمال ما بعض المواقع للأسف تعطي تحليلات وتشتت الناس، ح أعطي هالمعلومات فقط: هو رجل أعمال مغترب لبناني استرالي، تمنولنا الخير والتوفيق بحياتنا وشكراً".

وهكذا تكون رويدا قد اكتفت بإعطاء معلومة واحدة عن زوجها وإعلان خبر زواجها وحملها (بالشهر الرابع) بشكلٍ مفاجىء دون مقدمات او معلومات تشير الى ذلك من قبل. والمعروف ان عطية كانت قد قامت بجولة فنية في اوستراليا استمرت لفترة من الزمن حيث تألقت في مجموعة حفلات هناك.



ومن النجوم الذين هنأوا رويدا بزواجها الممثلة ماغي بو غصن التي كتبت قائلة: "ألف مبروك رويدا زواجك والله يتمم عليك حملك وتجيبي احلى "بيبي"... هيدا اجمل مشروع رح تبقي تشوفي حالك فيه كل العمر".

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لترد عليها عطية كاتبة: "يا حبيبة قلبي ماغي الغالية جداً. شكراً كتير لمباركتك وكلامك الحلو دائماً مذوقة".



رويدا اليوم حامل بمولود ذكر ومن المقرر وبحسب المعلومات ان تسميه "زين" وعلى ما يبدو انها وجدت الحب في الشخص الذي اختارته زوجاً لها وشريكاً في حياتها إذ تمنت لاي فتاة ان تعيش قصة حب مع رجل كزوجها وقالت عنه انه يشبهها ومحترم جداً. مدير اعمالها السيد سمير المولى بدوره هنأها بزواجها وكتب عبر حسابه الخاص على الفايسبوك: "بدي هني ام الرور على زواجها من الاخ والصديق الراقي والمحترم جداً. الف مبروك وانشالله ايامك كلها فرح". وردت عليه بتعليق قائلة: "حبيب قلبي سمير الغالي، هالحكي الحلو من اصلك وطيب معدنك والله يباركلك بفرحك بهالبنوتات اللي متل القمر سمالله. شكراً أحلى مباركة من احلى اخ".



وكانت الفنانة رويدا عطية قد طرحت اخيراً فيديو كليب اغنيتها الجديدة بعنوان "الله مع قلبي" وهي من كلمات فراس جبران وألحان وتوزيع حسام الصعبي.



وقد سبق هذه الاغنية عمل غنائي بعنوان "خاين" من كلمات والحان عناد خوري وتوزيع كريم عبد الوهاب ، ولا شك في ان زوج رويدا سيشغل بال محبيها كحال زوج النجمة ميريام فارس الذي سبق وأثار جدلا بعد التعتيم على هويته وصورته. لكن يبقى احترام الخصوصية امر ضروري ما دام الفنان متمسك بخصوصيته.