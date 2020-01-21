تراند اليوم : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 7 مترجمه تحميل ومشاهده

اسطنبول -صحيفة الخليج 365 الاقتصادية

الحلقة السابعة من قيامة عثمان هل تأجلت؟.. سؤال يرواد كل المتابعين في الوطن العربي بحثا عن الحلقة 7 من مسلسل قيامة عثمان، والذي كان مقرر له غدًا الأربعاء الموافق 15 كانون الثاني – يناير 2020، إلا أن هناك مفاجأت تم الإعلان عنها رسميا للمتابعين، وهي مفاجأة غير متوقعة، وجعلت المتابعين يهاجمون القائمين على مسلسل قيامة عثمان، الجدير بالذكر أن مسلسل قيامة عثمان الحلقة تم عرضه على قناة atv التركية، وذلك في أخر سنة 2019 ولكن بدون مقدمات تفاجئ الجميع بالتوقف عند الحلقة السابعة من المسلسل التركي قيامة عثمان، دون تقدم الشركة عن السبب في التأجيل أكثر من مرة، حيث تم التأجيل في أول يناير وقالت الشركة إن السبب في التأجيل هو احتفال تركيا بالعام الجديد أو رأس السنة الجديدة، وبعده بأسبوع قالت الشركة إن سبب التأجيل الثاني جاء بسبب الأحداث في المنطقة العربية، وخاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.

تردد قناة اليرموك – الحلقة السابعة من قيامة عثمان

ويبحث الملايين عن تردد القنوات التي تنقل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 7، وهي قنوات اليرموك والفجر وموقع النور، هما المواقع العربية التي تنشر المسلسل التركي الشهير، حيث نالت قناة اليرموك شهرة بحث عالية خلال الفترة الماضية، وارتبط اسمها بمسلسل قيامة عثمان الحلقة السابعة، وتقوم بإذاعة الحلقات الجديدة كل خميس من الأسبوع، في تمام الساعة ال 9 مساءا بتوقيت تركيا، و ال10 مساءا بتوقيت دبي الإمارات، بتوقيت القاهرة مصر في تمام الساعة الـ 8

أحداث مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان تدور أحداثه حول الصراع بين عثمان ابن أرطغرل وأبن عمه حول تولي الخلافة بعد وفاة أرطغرل الأب، كما يحكي مسلسل قيامة عثمان المجيدة، بداية تأسيس الدولة العثمانية والتى تولت حكم البلاد العربية لفترات طويلة، وفتحت الكثير من البلاد العربية والغربية خلال فترة حقبة زمنية معينة.

Advertisements

سبب تأجيل الحلقة 7 من قيامة عثمان 2020

هناك صحف محلية وأجنبية في تركيا قالت إن تأجيل الحلقة 7 من مسلسل قيامة عثمان، يأتي بسبب وجود مخالفات حادة علي عقود الاعلانات، وهذا ما عرقل اذاعة المسلسل التاريخي قيامة عثمان، كما كشف القائمون على المسلسل التركي قيامة عثمان، بانه سوف يتم إذاعة المسلسل عثمان بن ارطغرل في أقرب وقت ولكن إلي االان لم يتم بث المسلسل التاريخي قيامة عثمان هذا مما جعل ملايين المشاهدين في جميع دول العالم يتفاجئون بهذا القرار الذي حرمهم من مشاهدة المسلسل التاريخي قيامة عثمان 2020، وهذا ما سبب خيبة أمل لي المشاهدين لمسلسل قيامة عثمان 2020 بسبب انه تم تأجيل هذا المسلسل المفترض انه يذاع في الاسبوعين الماضيين ولكن يندهش المشاهديين من تأجيل المسلسل للمرة الثالثة لأن القناة التي لها حقوق البث atv سوف تعرض بث مباراة قدم بدل المسلسل ليتم تأجيل المسلسل للمرة الثالثة وهي الحلقة السابعة من مسلسل المؤسس عثمان 2020.

الموعد الجديد لنشر الحلقة 7 من قيامة عثمان

أصبح الآن مؤكدًا أن يتم إذاعة الحلقة 7 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء 22 من هذا الشهر أيضآ، وإلي الان لم يتم الافصاح عن اي شئ ولكن من المتوقع انه سوف تؤجل الحلقة السابعة من مسلسل المؤسس عثمان اسبوع أيضا لي تم عرض المسلسل يوم 22 من يناير