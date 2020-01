شاهد: فيل ضخم يتجول داخل فندق ويثير دهشة النزلاء

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيلا ضخما وهو يتجول بشكل هادئ في أرجاء الفندق، حيث رصدت السائحة الفيل وهو يتجوّل في بهو فندق في سريلانكا، بكل هدوء وسكينة وكأنه معتاد على الأمر.

وكتبت المغردة التي أطلقت على نفسها اسم "يوبولي" إن الفيل كان يتجول بطلف في أرجاء الفندق.

woke up to a text from my mom about how a wild elephant went into a Sri Lankan hotel and gently wandered around while poking stuff with his trunk pic.twitter.com/C2biQT8C30

