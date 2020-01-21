فندق ماريوت الفرسان أبوظبي يتزين بالمعالم الأسترالية

عند زيارتك لفندق ماريوت الفرسان أبوظبي بين الجمعة 24 يناير والأحد 26 يناير عليك أن تشق طريقك إلى مطعم أبالوسا الشهير وسط المظاهر الاحتفالية الكثيرة المعدة للاحتفال بيوم أستراليا الوطني، والتي تبدأ ببرانش الجمعة "اجتمع مع أصدقائك" المعد على الطريقة الاسترالية.

وسيقدم المطعم قائمة طعام خاصة طوال عطلة نهاية الأسبوع بهذه المناسبة، اعتبارا من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، حيث تعد من الأطباق الأسترالية الشهيرة مثل الخضروات والفطر على الخبز المحمص وبارميجيانا الدجاج مع رقائق البطاطس، بالإضافة إلى وجبات الباربكيو المشوية مع اللحوم التقليدية وكيكة اللامنغتون الأسترالية الغنية. كما ستتوفر المشروبات الخاصة المفضلة في أستراليا في الفترة نفسها.

كما سيتمكن الضيوف يوم الجمعة من الاستمتاع بالطعم الأسترالي الأصلي خلال برانش "اجتمع مع أصدقائك" فقط بسعر 249 درهم للفرد، ويستمر البرانش لأربع ساعات كاملة من الساعة 1 ظهراً وحتى 5 مساءً ويتميز بأطباق شهية ومشروبات غير محدودة.

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وحرصا من أبالوسا على خلق أجواء من المرح بين الضيوف سيتم تخفيض سعر البرانش إلى 222 درهم للشخص الواحد عند الحضور كمجموعة من 10 أشخاص أو أكثر، وكذلك سيتم تنظيم عدد من الألعاب المثيرة، علاوة على الموسيقى الحية التي تقدمها الفرقة المتواجدة في المطعم.

وحرصا من فندق ماريوت الفرسان ومطعم أبالوسا على دعم جهود إعادة التأهيل العالمية في أعقاب حرائق الغابات الأسترالية، سيسمح للضيوف الذين يحضرون أنشطة الأيام الثلاثة فرصة للتبرع للمساعدة في ذلك. حيث يضع أبالوسا جهاز كمبيوتر متصل ببوابة التبرعات الرسمية المؤسسة بواسطة الصندوق العالمي للطبيعة، لضمان توجيه التبرعات لعلاج الحياة البرية واستعادة الموائل البرية للحيوانات في أستراليا.