تراند اليوم : حورية فرغلي : خالد يوسف أجبرني على مشاهد " مخلة " بأحد الأفلام

تم نشره الخميس 12 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 12:24 مساءً

الخليج 365 :- قالت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، إن المخرج خالد يوسف “ظلمها” في فيلم “كلمني شكرا”، بعد أن أجبرها على تصوير مشهد إغراء غير موجود في السيناريو.

وأكدت فرغلي لموقع “العربية نت” أن المخرج أصر على تصوير المشهد الذي تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم..

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وأشارت الممثلة إلى أنها حاولت تغيير نظرة الجمهور إليها بعد هذه الواقعة، عبر تأدية أدوار مغايرة في أعمال لاحقة.

وتابعت بالقول: “كنت قليلة الخبرة وقتها، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد”.

وشاركت فرغلي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، كمسلسل “مملكة الغجر” الذي عرف مشاركة الفنانة فيفي عبده، وفيلم “حملة فرعون” الذي جسد دور البطولة فيه الفنان عمرو سعد.