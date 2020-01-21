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تراند اليوم : شاهد : بفستان أحمر جريء و مثير مع البالونات.. ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف تحتفل بالعام الجديد

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شاهد : بفستان أحمر جريء و مثير مع البالونات.. ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف تحتفل بالعام الجديد فن تاستك2019-12-17 0 تبليغ

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تم نشره الثلاثاء 17 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 07:06 مساءً

شاهد : بفستان أحمر جريء و مثير مع البالونات.. ياسمين الخطيب زوجة خالد يوسف تحتفل بالعام الجديد

ياسمين الخطيب

الخليج 365 :- شاركت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور لها، حتى تحتفل من خلالها بالعام الجديد 2020، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة ياسمين الخطيب للعام الجديد
وظهرت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة مثيرة وجذابة مرتدية فستان باللون الأحمر مفتوح لأخر ساقيها، وكانت تحمل بيدها بعض البالونات من اللونين الأحمر والأسود وفق اهل مصر .

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أمنية ياسمين الخطيب في العام الجديد
وعلقت "الخطيب على الصور قائلة: "كل عام أطلب من سانتا كلوز أن تعطيني السلام ، لكنني لم أحصل عليه، ولا أفهم ذلك!، ولكن هذا العام كل ما احتاجه هو المال، لكي اشتري الحب والسلام ومرسيدس، وانت ماذا ستطلب من سانتا؟".

 

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