تراند اليوم : شاهد : هجوم على بطلة فيديو "خالد يوسف" الإباحي بسبب مقطع جديد

الخليج 365 :- تعرضت الممثلة المصرية، شيما الحاج للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" تحفز فيه الشباب على العمل في أي مهنة للتكسب منها.



وقالت "شيما" في المقطع: "إنني رافضة تمامًا لمقولة الشباب الذين لا يبحثون عن عمل، حيث يصدرون لأنفسهم مقولة واحدة وهي: "لا يوجد شغل".

وأضافت: "الذي يرغب في العمل يرزق به، والشباب الذين يرغبون في العمل عليهم البحث عن أفكار مختلفة؛ منها أن يكون لهم عمل خاص بهم من خلال مشروع خاص".

وعبر متابعو "شيما" عند دهشتهم إزاء النصيحة التي توجهت بها إلى الشباب ولم يخل الأمر من السخرية في الرد عليها.

وجاء ذلك بعد أن أثارت قبل أيام موجة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب فيديو نشرته على صفحتها وهي ترقص بشكل مثير على أنغام أغنية المطربة "روبي".

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وكانت "شيما" ظهرت في فيديو إباحي وهي تمارس الجنس مع المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري خالد يوسف، كما ظهرت وهي ترقص في بداية الفيديو له، بنفس الطريقة التي ظهرت ترقص بها في فيديو نشرته أمس.

وانهالت التعليقات السلبية لمهاجمة شيما الحاج، وذكرها الجمهور بأنها متعودة على مثل هذه الأفعال، ما دفعها إلى حذف الفيديو بعد ساعات قليلة من نشره وفق الشبكة العربية .

وكانت فضيحة جنسية شغلت الرأي العام في مصر بطلتها الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بعد ظهورهما في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى ظهور فيديوهات أخرى للمخرج المعروف مع إعلامية وراقصة وسيدة أعمال أخريات، في فضيحة هزت الوسط الفني.