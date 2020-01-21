تراند اليوم : بعد أزمة الفيديوهات مع خالد يوسف.. صور جديدة لشيما الحاج تثير الجدل

الخليج 365 :- أثارت الفنانة شيما الحاج ، جدلا واسعا عند نشرها صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك أثناء تواجدها في لندن.

وعلقت شيما الحاج علي الصور قائلة: "أحبك لانى أرى فيكي ما بداخلي أحبك يا مدينة الضباب".



وتلقت شيما الحاج العديد من التعليقات السلبية على الصور حيث ألمح البعض عن قضيتها الشهيرة والتي دخلت بسببها السجن وهي الفيديو الإباحي.

وكان احدث ظهور للفنانة شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بحفل الافتتاح والذى أثار أيضا ضجة واسعة لأنه شهد أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.

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