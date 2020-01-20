شاهد: زوج نانسي عجرم يخرج عن صمته ويتحدث عن القتيل

خرج الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمته أخيرا، وذلك في أعقاب قتله الشاب السوري محمد موسى الذي قيل إنه حاول سرقة فيلته في لبنان. في قضية أثارت ولا تزال جدلا واسعا في الشارع العربي.

وكتب فادي الهاشم عبر (انستغرام) اليوم الاثنين : "أجل أيها الغريب. ولكن تحمل عاقبة طمعك. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غالياً، فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا. لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز".

وأثار فادي الهاشم بهذا ضجة كبيرة في أوساط المتابعين. ورداً علق أحد حسابات معجبي النجمة : "كن قوياً أيها البطل فادي. نحن متأكدون من أنك ونجمتنا ستتخطيان هذا الموقف. نصلي لكما كل يوم. باركمم الله جميعاً يا أحباءنا".

Advertisements

اقرأ/ي أيضا.. نانسي عجرم تتلقى تهديدا بالقتل وتتخذ أول إجراء

وكانت نانسي عجرم، قد تلقت تهديدا بالقتل من شخص يدعى وسيم زكور ويعرف نفسه بأنه صحفي سوري، حيث قال في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية إن أهل الشاب القتيل يمكن أن يثأروا في أي وقت.

وأضاف : "أنت (نانسي عجرم) أخلاقك بشعة وتأكلين حقوق من يعملون لديكم. أنت شريكة مع زوجك في الجرم. لن يتم السكوت على مقتل الشاب وسوف تقتل (فادي الهاشم) أنت وإحدى بناتك أو نانسي. كوني حذرة يا نانسي".