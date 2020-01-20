تراند اليوم : ممثل يحتاج 20 علبة فياجرا ليقابل سما المصري وترد – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، مقطعًا من مسرحية للممثل المصري أوس أوس وقال إنه بحاجة إلى 20 علبة فياجرا ليشاهد سما واغراءاتها، ورغم أن تعليقه كان جنسيًا، لكن الرقاصة ردّت ولم تخجل.

وقالت: “أوس اوس في المسرحية حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه؟”

سما لم تتجاهل هذا المقطع الذي يسخر من تصرفاتها، وصورها المثيرة التي تنشرها يوميًا، وأحبت مشاركة المقطع مع متابعيها لتقول بطريقة غير مباشرة بأنها لا تزال مرغوبة وحتى لو نشرت الرذيلة.