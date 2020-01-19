إليسا: ما يجري 'وقح ومقرف.. استحوا'

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، اليوم الأحد، على الأحداث الجارية في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط اتهامات متبادلة بين قوى الأمن والمتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

ونشرت إليسا تغريدة على حسابها في "تويتر" تغريدة قالت فيها : ""يللي عم يصير مقرف ووقح. كيف بيرضوا مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟".

وتابعت: "العالم عم تنتفض على فسادكن، ولّعتوا بيروت بحقدكن وقرفكن. استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا".

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وأضافت في تغريدة أخرى: "يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس السبت، اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، هي الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصيب خلالها 400 شخص .

واندلعت الاشتباكات بعد أن تجمع محتجون أمام مقر مجلس النواب (البرلمان)؛ احتجاجا على استمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.