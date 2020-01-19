تراند اليوم : طليقة خالد يوسف تهاجم هؤلاء الفنانين بصدر مكشوف: «الكلاب عندها عيال»



أحدثت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب، طليقة المخرج وعضو البرلمان المصري خالد يوسف، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشور تحدثت فيه عن مشاهير وفنانين، يخفون وجوه أبنائهم عند نشرها على السوشيال ميديا.

وقالت ياسمين الخطيب في منشورها الذي أرفقته بصورة مثيرة لها مرتدية فستان مكشوف الصدر ، عبر حسابها على " إنستجرام" :« لا أجد أي حرج في إرسال طلب صداقة لشخص تُعجبني منشوراته، ولا تجمعني به معرفة شخصية، أوزع اللايكات بسخاء، على كل ما ومن يعجبني، إذا أعجبني فستان إحداهن، لا أتردد في إخبارها عادي، لا أؤمن بالحسد إلى حد الفوبيا".

وأضافت: «وتسعدني مشاركة الآخرين أخباري السارة، لا أخفي أبنائي، وأتعجب من سلوك المشاهير الذين يخفون أبنائهم، حرصاً على النجومية، أو توجساً من الحسد (الكلاب عندها عيال)، لست مهتمة باقتناء أحدث موديلات الآيفون، ولا أحمل سوى موبايل واحد، لم يتغير رقمه منذ ١٠ أعوام، ولم ألغي على واتس آب العلامة seen، أظنها علامات تؤكد أن سلام المرء النفسي وسلكانه لسه بخير».

وأثار منشور "الخطيب" جدلًا بين متابعيها، إذ وافقها البعض الرأي بينما اعتراض آخرون على رأيها.



