نانسي عجرم تتلقى تهديدا بالقتل وتتخذ أول إجراء

تلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تهديدا بالقتل من شخص سوري؛ وذلك في أعقاب قتل زوجها فادي الهاشم، شاب سوري حاول سرقة فيلتها في لبنان، وهي القضية التي أثارت ولا تزال جدلا واسعا في الشارع العربي.

ووفق سبوتنيك، كان الشاب وسيم زكور ويعرف نفسه بأنه صحفي سوري، قال في مقطع فيديو إن أهل الشاب القتيل يمكن أن يثأروا في أي وقت.

وأضاف : "أنت (نانسي عجرم) أخلاقك بشعة وتأكلين حقوق من يعملون لديكم. أنت شريكة مع زوجك في الجرم. لن يتم السكوت على مقتل الشاب وسوف تقتل (فادي الهاشم) أنت وإحدى بناتك أو نانسي. كوني حذرة يا نانسي".

بدورها، تقدمت نانسي عجرم، وزوجها الهاشم، بشكوى إلى النيابة العامة ضد زكور؛ وذلك عن طريق المكتب القانوني، حيث اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

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وجاء في الشكوى "أن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما".

كما ورد في الشكوى أن "المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك".

وشددت الشكوى على أن "المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية".