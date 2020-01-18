تراند اليوم : كريستيانو رونالدو يتورط في فضيحة كروية

تورط الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، بفضيحة كروية؛ بسبب تواجد اسمه ضمن قائمة "تشكيلة العام" التي أعلنها اتحاد كرة القدم في أوروبا "يويفا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "يويفا"، تأخر في إعلان "تشكيلة العام" لمدة أسبوع بسبب تعديله لنتائج تصويت الجماهير وإضافة اسم كريستيانو رونالدو على حساب نغولو كانتي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التشكيلة "الأفضل في أوروبا"، تأتي نتيجة للتصويت الجماهيري وقد حل كريستيانو رونالدو الرابع في فئة المهاجمين خلف ليونيل ميسي، ساديو ماني وروبيرت ليفاندوفسكي، ما أجبر الاتحاد الأوروبي على تعديل التشكيلة من 4-3-3 المعتادة إلى 4-2-4 واضعة اسم كريستيانو رونالدو ضمن المهاجمين مع حذف أحد الأسماء في خط الوسط وكان ضحية هذا الاختيار هو الفرنسي أنغولو كانتي.

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وقالت الصحيفة البريطانية إن "يويفا" رأت أن إنجاز كريستيانو مع منتخب بلاده بتحقيق لقب يؤهله كي يكون ضمن هذه التشكيلة، بالإضافة إلى مكانة اللاعب الكبيرة التي، وفق الصحيفة، "لا يحب أن يتم التغاضي عنها وحذفها من قائمة الأفضل" هي التي أتت بالظلم على أنغولو كانتي.

ووفق الصحيفة، فإن بيرناردو سيلفا الذي حل في المركز 11 ضمن اللاعبين المختارين لم يتم تفضيله بهذه الطريقة أو حذف اسم كانتي لأجله علماً بأنه حقق رباعية مع مانشستر سيتي ولقبا مع منتخب البرتغال.

الجدير ذكره أن رونالدوا انضم من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي، حيث يُقدم مع الأخير مستويات مميزة، وسجل منذ قدومه العديد من الأهداف المميزة.