كم عمر الفنانة نانسي عجرم وهل دفعت نصف مليون دولار لعائلة القتيل؟

نفى المحامي غابي جرمانوس وكيل زوج الفنانة نانسي عجرم، فادي الهاشم، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات مع عائلة الشاب السوري الذي قتل داخل منزل الزوجين قبل أسبوعين.

ويبلغ عمر الفنانة نانسي عجرم 36 سنة، حيث حققت نانسي نجاحا جماهيريا كبير في ألبومات: يا سلام في عام 2003، آه ونص في عام 2004، وفي أوائل القرن الحادي والعشرين قامت بصفقات إعلانية مع شركات مثل كوكاكولا وداماس للمجوهرات وسوني إريكسون.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن جرمانوس، نفيه خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم، مشددا على أنهم "في انتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة، وستكون للقضاء الكلمة الفصل في هذه القضية".

وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، ادعت على الهاشم بجرم القتل القصدي، سندا إلى المادتين 547 و229 في قانون العقوبات اللبناني، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور لإجراء المقتضى القانوني.

وشكلت ثنائياً مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي في أغاني اشتهرت على الصعيد اللبناني والعربي، مثل: «أخاصمك آه»، «يا سلام»، «آه ونص»، «يا طبطب يا دلع»، «شخبط شخابيط»، «بتفكر في ايه»؛ ووجدت أغنيتها «إحساس جديد» استحسان الجماهير.

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وولدت في الأشرفية إحدى ضواحي بيروت، من أسرة مسيحية أرثوذكسية شرقية، والديها هما نبيل وريموندا، وهي الأكبر بين أخواتها وهما نادين، ونبيل مغن أيضاً، تزوجت عام 2008 من طبيب الأسنان «فادي الهاشم»، وانجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 مايو 2009 أطلقت عليها اسم «ميلا» وغنت لها أغنية بعنوان «يارب تكبر ميلا»، وأنجبا ابنتهما الثانية بعام 23 أبريل 2011 وأسمتها «إيلا».

في الحادية عشرة من عمرها شاركت في برنامج نجوم المستقبل وأخذت الميدالية الذهبية في فئة الطرب، بعدها اختفت عن أعين الجمهور وبدأت في دراسة فن الصوت والموسيقى وكان عمرها آنذاك أقل من 18 عاما ونقابة الفنانين اللبنانيين المحترفين قبلتها كعضوة و"أن تكون استثنائية". أطلقت ألبوم محتجالك ثم شيل عيونك عني، تعرفت على مدير أعمالها الحالي جيجي لامارا أثمر هذا التعاون بينها ألبوم يا سلام الذي أطلقها للشهرة.

وقررت القاضية عون أيضا التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال فى منزل المدعى عليه، وسحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة والكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه، وما إذا كان القتيل قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة أبناء الفنانة.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرض للاقتحام فجر الأحد الماضي من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، قبل أن يردى قتيلا برصاص زوجها فادي الهاشم.