الموت يفجع الفنانة الأردنية نداء شرارة

فجعت الفنانة الأردنية نداء شرارة، اليوم السبت، بوفاة شقيقها الشاب بحادث سير مروع ، حيث قالت الفنانة شرارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اخوي مات ٢٦ سنه مات.. شب راح حادث، كنت وعدتوا اجهزلو بيتو عشان بدو يتجوز، كان نفسو يتجوز وعامل جمعيه، اخر الشهر بدو يقبضها عشان، اخطبلو يارب الفاجعه اكبر مني اكبر من طاقتنا، الصبر من عندك يارب صبر امي قلبي بينعصر".

ونداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب ذا فويس أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي من وعلي يوسف من وكريستين سعيد من لبنان.

وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة. وقد لاقت الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

وولدت في عمان ونشأت في حي القويسمة الفقير شرقي العاصمة الأردنية، لعائلة من ذوي الدخل المحدود، حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا