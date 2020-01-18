اعترافات شيما الحاج ومنى فاروق :خالد يوسف عنده مرض تصوير نفسه

أثارت اعترافات شيما الحاج و منى فاروق أمام النيابة الكثير من الجدل فيما يخص تورط خالد يوسف ؛ حيث أكدت الاعترافات تورطه بشكل مؤكد .

اعترافات شيما الحاج ومنى فاروق

وجاء في اعترافات شيما الحاج و منى فاروق ، أن المخرج خالد يوسف لا يعطي لأي فنانة دور في أفلامه إلا في حالة إقامة علاقة جنسية معها .

وشهدت اعترافات شيما الحاج ومنى فاروق التأكيد على أن خالد يوسف مريض بتصوير نفسه في مثل تلك الأوضاع الفاضحة ، حيث طالبت أحداهما بالقبض عليه على الفور.

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وأكدت اعترافات شيما الحاج ومنى فاروق تورط خالد يوسف بشكل نهائي ، بعد خروجه مرارًا للدفاع عن نفسه عبر صفحته على " فيس بوك ".

يذكر أنه تم القبض على منى فاروق و شيما الحاج أمس ، وعلى الفور هرب المخرج خالد يوسف إلى فرنسا .