الفضائح تضع منى فاروق والمخرج خالد يوسف في صدارة جوجل

تصدرت منى فاروق والمخرج خالد يوسف مؤشرات بحث جوجل بعد مغادرة الأخير إلى فرنسا بعدما تم القبض على الفنانة منى فاروق وشيما الحاج ، بسبب الفيديو الاباحية الذي انتشرت عبر السوشيال ميديا. منى فاروق والمخرج خالد يوسف ووصل كلا من منى فاروق والمخرج خالد يوسف في الصدارة بعد اعترافات منى فاروق وشيما الحاج ، حيث أشارت الاعترافات إلى أن أحدهما متزوجة من مخرج مشهور في إشارة إلى خالد يوسف. Advertisements وظهر كلا من منى فاروق والمخرج خالد يوسف وشيما الحاج ، فى الفيديو الإباحي الذي تم تسريبه على عدة مقاطع أحدهم يظهر فيه خالد يوسف ومقاطع أخرى ظهرت فيها منى فاروق وشيما الحاج وهما يرقصان بدون ملابس بطريقة مثيرة، وذلك بتصوير المخرج خالد يوسف، على حسب الاعترافات .

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