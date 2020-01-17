تراند اليوم : بعد الفياغرا تهديد سما المصري بالخطف – فيديو

لا تغيب الرقاصة المصرية سما المصري عن السوشيال نيديا، وتعتبر هذه المواقع بيتها وعائلتها لأنها تيدو وحيدة في هذا العالم ومرة لم تنشر صورة لأقاربها معها أو لشقيقها مثلًا أم لوالدتها.

اليوم/ نشرت فيديو لشاب يعاتبها على ما تفعله يوميًا على صفاتها، ومرة تطل عليهم من الحمام، ومرة تتحدث عن ليلة الدخلة للرجال، وهددها ممازحًا بأنه سيخطفها.

وكانت نشرت مقطعًا من مسرحية للممثل المصري أوس أوس وقال إنه بحاجة إلى 20 علبة فياجرا ليشاهد سما واغراءاتها، ورغم أن تعليقه كان جنسيًا، لكن الرقاصة ردّت ولم تخجل.

وقالت: “أوس اوس في المسرحية حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه؟”

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