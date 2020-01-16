وفاة المصارع ​روكي جونسون والد ذا روك

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، وفاة المصارع العالمي ​روكي جونسون، والد النجم والمصارع الكبير ​دواين جونسون​ الشهير بـ"ذا روك".

وأعلن اتحاد المصارعة WWE رسمياً وفاة روكي من خلال بيان صحفي لها، حيث أشارت فيه إلى أن روكي جونسون توفي عن عمر يناهز 76 عاما، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وحقق روكي جونسون نجاحا كبيرا بعدما تعاون مع توني أطلس، وأصبحا سويا أول أبطال فرق العالم من أصل إفريقي في تاريخ WWE، وتقاعد روكي جونسون واعتزل المصارعة عام 1991، وتبعه في مشواره الرياضي نجله دوين، والذي حقق نجاحا كبيرا قبل أن يوجه انتباهه إلى هوليوود.

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على جانب آخر، حقق الجزء الثانى من سلسلة أفلام Jumanji، الذى طرح تحت اسم " Jumanji: The Next Level "، إيرادات وصلت إلى 671 مليون و 427 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 13 ديسمبر من العام الماضى فى دور العرض المختلفة حول العالم، ليكون الفيلم بذلك تخطى تكلفته الإنتاجية بـ 5 أضعاف، حيث بلغت ميزانيته 125 مليون دولار أمريكى.

وانقسمت إيراداته بين 257 مليون و 900 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 413 مليون و 527 ألف دولار أمريكى من إيرادات حول العالم، كما حقق فيلم Jumanji: The Next Level إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 59 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية،

وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.