تراند اليوم : هيفا وهبي شمتت وانتقمت من أحمد أبو هشيمة الذي هجرها – صورة فيديو

الكل لا يزال يتذكر جيّدًا زواج النجمة اللبنانية هيفا وهبي من من الملياردير المصري الأكثر شهرة السيد أحمد أبو هشيمة. بعد أن كان الثنائي أعلنا قصة حبهما للجميع ثم تزوجا وأقاما حفل عرس في لبنان، رغم أن أبو هشيمة لم يعلن طلاقه من زوجته وأم أبنائه، وكان أيضاً أصغر من هيفا. وانفصلا كما العادة في أجواء حربية، كما باقي الانفصالات في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

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تغيرت هيفا في كل إطلالاتها حين تزوجت أبو هشيمة، وانتقلت من الإطلالات الجريئة والمثيرة إلى إطلالات محافظة ومحترمة بناءً لرغبة زوجها ربما، خصوصًا إنها حين تقع بالغرام يتحول إلى عشق وتنفذ كل مطالب الحبيب.

وأيضًا في العام 2017 هاجمت طليقها أحمد أبو هشيمة، وادعت إنه يهاجم مسلسلها “الحرباية” من خلال موقع “اليوم السابع” والمذيع المصري عمرو أديب، وشنت عليه حملة كبيرة دون أن تسميه لكنها لمّحت بقوة إليه.

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ويبدو أن هيفا لا تزال تعتقد أن أحمد هاجم مسلسلها ويضع شروطًا لكل إطلالاتها في مصر، وربما لا تزال تحبه وترغبه، واليوم وبعد انتشار الفيديو الإباحي المفبرك لأحمد عبر عصابة كبرى ألقي القبض عليها واعترفت أنها فبركت كل الصور والفيديوهات لإبتزاز أحمد بالمال، أطلت هيفا لتشتم به مجددًا دون أن تذكره.

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نشرت صورة كُتب عليها: “الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلَم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء وربك أعدل العادلين”

هذه الصورة ليست صدفة لأنها نشرتها في نفس توقيت نشر الأخبار ضد أحمد والفيديوهات الإباحية المفبركة.